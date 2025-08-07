焼肉食べ放題チェーン「焼肉きんぐ」の快進撃が止まらない。焼肉業界といえば今春、2024年度の焼肉店の倒産件数が55件と過去最高を更新したことが報じられるなど、物価高騰のあおりを受け、倒産や廃業が相次いでいる。だが、焼肉きんぐは、そんな環境下でもどこ吹く風、その数は352店舗を数えるまでに拡大している。なかでも最近話題になったのが、今年6月30日オープンした「焼肉きんぐ 新宿西口大ガード店」だ。東京では27店舗目