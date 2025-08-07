フジドリームエアラインズ（FDA）は、退役した機材のエスケープスライドとライフベストを再利用したオリジナルグッズ2種を8月8日午後6時から発売する。アップサイクル専門ブランド「DOUBLELOOP」と共同開発した。「エスケープスライドバッグ」（50,000円）は救命胴衣1着を丸ごと使った一点物で、素材にはバーコードタグをプリントしたオリジナルテープやセキュリティタグ、ワッペンなどを使用。「エスケープスライドポーチ」（20,0