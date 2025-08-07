アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のバンクーバー・ホワイトキャップスは6日、バイエルンを退団した元ドイツ代表FWトーマス・ミュラーの加入を正式発表した。現在35歳のミュラーは、2000年に10歳でバイエルンの下部組織に入団。その後は各カテゴリーで結果を残し続け、2008年8月にトップチームデビューを果たした。以降もバイエルン一筋でキャリアを積み重ね、歴代最多となる公式戦756試合に出場しながら250ゴール276ア