京都市内にあるJR奈良線の踏切近くで「人が倒れている」との連絡を受け、奈良線の一部区間で運転を見合わせています。JR西日本によりますと、7日午前5時25分ごろ、京都市にあるJR奈良線の東福寺〜稲荷駅の間にある踏切で、「人が倒れている」と付近を通行している人から連絡があったということです。この影響で、奈良線は京都〜木津の間で運転を見合わせているということです。運転再開は午前7時半ごろを見込んでいるとい