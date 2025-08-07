全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は６日、新たにフェンシングとバレーボール女子が始まり、計６競技が５県で行われた。バドミントン女子団体では、佐賀女子が全国大会１０連覇を目指す柳井商工（山口）に挑み、接戦の末に敗れた。初戦の第１複で高田亜美主将（３年）、永渕友梨華選手（２年）ペアは、「シャトルを浮かせると相手に隙を突かれる」と低い弾道を意識し、２１―１３、２１―１１で勝利。第２複と第