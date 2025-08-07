北海道・北見警察署は２０２５年８月６日、北見市内でＳＮＳ型ロマンス詐欺事件が発生したと発表しました。被害にあったのは北見市内に住む、５０代の男性です。警察によりますと、５月３０日、ＳＮＳを通じて”日本人を名乗る女性”と知り合い、メッセージのやり取りが始まりました。男性はメッセージのやり取りで相手に好意を持つようになり、その後、女性から通販サイト上で個人出品の運用による儲け話を持ち掛けら