この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 同じ園の年長ママたちとの「有益すぎる会」開催に6.1万いいね さや師_5y＋0y(@harushi_mama)さんの投稿です。入園・入学前にやることといえば、持ち物の名前付け。他の子と持