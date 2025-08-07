北海道・名寄警察署は２０２５年８月６日、上川総合振興局管内で、ＳＮＳ型投資詐欺事件が発生したと発表しました。被害にあったのは、上川総合振興局管内に住む２０代男性です。警察によりますと、男性のインスタグラムアカウントのメッセージに「内職を始めませんか？」というメッセージが届き、その後ＬＩＮＥに誘導されました。その後、「ムラカミを名乗る者」などから「指示に従って暗号資産を購入してください」