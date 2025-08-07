札幌・東警察署は２０２５年８月６日、窃盗の疑いで、札幌市東区に住む無職の男（５６）を逮捕しました。男は２０２５年２月２６日から３月１２日までの間、札幌市東区北２４条東１４丁目の共同住宅２棟の共用スペースから消火器計６本（時価合計約４万２０００円）を盗んだ疑いです。警察によりますと、共同住宅の大家が４月１３日に「アパートから消火器が盗まれた」と警察に通報しました。その後、警察が、ネットの