●これから1～2時間ほどが雨のピーク。瀬戸内側を中心に非常に激しい雨の予想●道路の冠水や中小河川の急な増水など、災害の危険が高まるおそれ●日中は湿気多く、まるでサウナのように厳しい蒸し暑さ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、日本海から徐々に前線による、まとまった雨雲が接近してきました。きょう7日(木)未明、県内の日本海側を中心に非常に活発な雨雲が掛かり、須佐では1時間で60ミリの非常に激しい雨を観測