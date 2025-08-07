48Ç¯Á°¤Ë¡¢AOR¤ä¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿²»³ÚÅªÍ×ÁÇ¤òÆâÊñ¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¤â±ß½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÄºîÉÊ¡ØBGM¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¡ØÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡Ù¤ä¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢70~80Ç¯Âå¤Ë¤ÏSHOGUN¤äAB¡ÇS¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ë§ÌîÆ£´Ý¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ëÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤¬»Ä¤·¤¿Í£°ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ØBGM¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë°ìËç¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬º£¡¢2