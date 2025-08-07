“笑わない男”として知られるラグビー日本代表の稲垣啓太（35）の妻で、元「ミス日本」のモデル稲垣貴子（きこ＝34）が7日までにインスタグラムを更新。ヘルシーな水着姿を披露した。黒ビキニからのぞく腹筋はバキバキに鍛え上げられている。白ズボンを合わせたコーデで、シックな仕上がりの写真を連投した。稲垣の投稿に対し「美しすぎる…」「女神」「仕上がってる…素敵過ぎる…」「全てが絵になります」などと書き込まれてい