映画界の巨匠フランシス・フォード・コッポラ（86歳）が、イタリアのローマで予定されていた手術のため入院した。これについて、一時は心臓の「緊急手術」が必要になったためと報じられていたことを受け、コッポラの代理人は、30年来の主治医のもとで予定されていた手術のための入院であり、現在は療養中で「無事」だと報告した。そして、コッポラ自身もインスタグラムで自身の健康状態について投稿。「ローマ滞在中の機会を利用」