赤坂晃＆佐藤アツヒロ 元光GENJIの赤坂晃と佐藤アツヒロが６日、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演した。「3150×LUSHBOMUスペシャルステージ」に登場した。それぞれ一人でランウェイを歩いた後、佐藤はローラースケートを履き、赤坂と再び登場。「勇気100％」のライブパフォーマンスした。佐藤は華麗なスケーティングを披