ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は７日、総務省が６日発表した１月１日時点の人口動態調査によると日本人の人口が１億２０６５万３２２７人で前年より約９０万８０００人減少したことを報じた。調査開始以来初めて減少者数が９０万人を上回った。２００９年におよそ１億２７０８万人だった人口は、この年をピークに１６年連続で減少となったことを番組は伝えた。このニュースを報じる際に総合司