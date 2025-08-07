元オリックスで昨季はレイズでプレーしたＪ・ワゲスパック投手（３１）が、フィリーズとマイナー契約を結んだことが６日（日本時間７日）までに、ＭＬＢ公式サイトに掲載された。長身から１６０キロに迫る直球を投げ込むワゲスパックはフィリーズで２０１５年にプロ入りし、１９年にブルージェイズでメジャーデビュー。２２年にオリックス入りし２シーズンプレー。２２年にはオリックスの２６年ぶりの日本一に貢献した。帰国