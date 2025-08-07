かつては堤防があった、ワール川本流（手前）と、新しくつくった水路の間の中州はレクリエーションに使われている=オランダ・ナイメーヘン市、杉浦奈実撮影 気候変動による洪水リスクが高まる中、オランダは川を閉じ込めるのではなく、流れる空間を与えることで自然と共生する防災を進めている。市民参加のもと、くらしを再構築する試みが始まっている。かつては堤防、いまは憩いの場気候変動の影響で洪水被害が増える