大好きな彼女と、おいしいものを食べたい。デートのとき、張り切って食事の内容を考える男性は多いと思います。しかし、せっかく男性が「彼女の喜ぶ顔が見たい」と思って選んだメニューが、じつは女性には嫌がられている場合があるのをご存じでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性たちから、「デートでやめてほしい食事のメニュー」について、意見を聞いてみました。【１】ミルフィーユあまたあるケーキのなかで