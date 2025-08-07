ヤギとふれ合う子どもたち。この夏、獣医師の仕事に挑戦しました。 ■子ども「おはようございます。」6日、北九州市小倉北区の到津の森公園に集まったのは、小学4年生から中学3年生までの12人の子どもたちです。■子ども「緊張しています。」この夏休みに、北九州市が市内の企業や団体と協力して行っている「まちごと職業体験」です。警察官や飛行機の整備士など様々な職業を体験できるイベントで、この日は獣医師の職業体験が