【MLB】カブス1−5レッズ（8月5日・日本時間8月6日）【映像】今永、“超高速牽制”でランナーを刺す瞬間8月5日（日本時間8月6日）に行われたシカゴ・カブス対シンシナティ・レッズの一戦で、カブス・今永昇太が、“絶妙すぎる牽制”で、相手走者を刺した場面が話題となっている。4回表・レッズの攻撃、無死一塁、一塁塁上には俊足のT.J.フリードル、打席には2番のマシュー・マクレーンという場面で、カウント0-2