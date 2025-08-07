気象台は、午前7時19分に、大雨警報（浸水害）を福山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・福山市に発表 7日07:19時点南部では、7日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。北部では、7日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福山市□大雨警報【発表】・浸水7日朝に警戒1時間最大雨量40mm■北広島町□洪水警報7日朝に警戒