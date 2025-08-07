「白杖の人が歩いていて、杖が通行人の足に当たった。すると相手は『そんなに振るなんて危ないじゃないか！』と激怒した--」【写真】歩きスマホの女性と正面衝突したこともそんな出来事をきっかけに投稿された、あるXのポストが話題を呼んでいます。投稿の主は、視覚障害当事者でありながら、音楽活動を通じて社会に「見えない人が安心して暮らせる街」を問い続けているマエケンさん（@MAEKEN_AIRFOLG）です。 なぜ白杖は「肩