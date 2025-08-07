この2文字の単語の□には、すべて同じ漢字が入ります。でも正解がわからないなんてもどかしい……！この難問、あなたはすぐに正解の漢字がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「談」♡※答えは複数ある場合があります。「談論」……談話や議論のこと。「談判」……物事の始末をつけたり取り決めをしたりする時に相手方と論じ合い