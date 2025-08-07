アプローチの距離感を養う、意図した飛距離を打つには「出球の高さ」が大きくかかわってきます。振り幅の小さいアプローチで距離感を出すには、スイングの大きさやスピードも大切ですが、これらは出球の高さをイメージすることでコントロールできる。 この「出球の高さ」を考えることが先決ですが、思ったとおりの高さが出ない、出せない原因は"ライ”です。ライによってどんな球が出やすいのか？