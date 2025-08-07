夏、花火大会が開催される度、SNS上に「迷子犬」の投稿が急増する。【犬漫画】犬は大きな音が苦手なのですネット上では今、「＃花火大会に犬を連れて行かないで」というハッシュタグが話題だ。「お願いだから花火大会に犬を連れて行かないで。犬、あんなクソでかい音と人混み、全く楽しくないからね。怖いだけだからね。犬のことがほんとに大事ならお家に置いて行ってあげて下さい。お願いだから」X（旧Twitter）にそう投稿したの