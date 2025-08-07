「乗り鉄」なら一度は乗りたい列車!?多客期のみ走る「サンライズ出雲91・92号」が8月運転JRグループの「夏の臨時列車」として、東京〜出雲市間を結ぶ寝台特急「サンライズ出雲」が2025年8月に計4本運転されます。「サンライズ出雲」に使われる285系電車（画像：写真AC）運行されるのは、例年多客期のみ走る「サンライズ出雲91・92号」。東京発下り「91号」が8月11日と8月16日、出雲市発上り「92号」は8月10日と8月15日に設定さ