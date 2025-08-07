TBSは7日、2026年1月期の金曜ドラマ枠(毎週金曜22:00〜)にて、K-POP業界を舞台にした『DREAM STAGE』を放送すると発表した。ドラマの枠を超えた3年越しの大型プロジェクトも始動。さまざまな世界的アーティストを輩出し、若者を熱狂させるトレンドも生み出しているK-POPの世界をドラマの舞台にすることで、日本実写コンテンツの海外進出に向け挑戦するという。K-POP業界を舞台にした『DREAM STAGE』放送決定○■世代や国籍を越え共