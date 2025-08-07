日本テレビの単発枠『サンバリュ』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で昨年7月に放送されたバラエティ番組『変顔スパイ』が、「テクニカルディレクションアワード」（一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーション主催)のAI部門でSilver(銀賞)を受賞した。『変顔スパイ』企画・演出の日本テレビ村岡隼斗氏(左)と三浦祐樹氏アイデアを実現するための技術の企画・設計が優れたプロジェクトを表彰する同アワード。バカリズム