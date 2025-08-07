女優の菅野美穂と俳優の赤楚衛二がW主演を務める、映画『近畿地方のある場所について』(8月8日公開)の最新予告が7日、公開された。映画『近畿地方のある場所について』同作は、累計発行部数70万部を突破し、「このホラーがすごい！2024年版」で第1位に輝いた背筋氏による小説を原作に、数々の怪異を描いてきた白石晃士監督が実写化。物語は、オカルト雑誌の編集者が行方不明になることから始まる。彼が最後に追っていたのは、幼女