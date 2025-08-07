残念ながら、現代の医療はすべての病を完全に治すことはできない。しかし人間は、たとえ完治する見込みがなくても「治療をやめる」という決断をすることはとても難しい生き物だと、数多くの患者の治療にあたってきた医師・里見清一氏はいう。 【画像で解説】最善の緩和医療（BSC）について 著書『患者と目を合わせない医者たち』から抜粋・再構成し、患者の心理状態を解説する。 「どうせ治りゃしないし、大して効きも