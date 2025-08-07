◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)54年ぶりのアジアナンバーワンを目指す日本代表は、6日にアジアカップ初戦を迎え、99-68でシリアに勝利しました。前半はシリアにリードを許すなど苦しんだ日本。トム・ホーバスヘッドコーチは、「前半ちょっと、うちのバスケが上手にできなくて。後半は細かいことをちゃんとやろうと。うちのペース、ディフェンスのプレッシャーもアジャストできた