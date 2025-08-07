東北学院「悲運のエース」が語るあの夏（中編）2021年夏、異変が起きたのは７月17日だった。石巻市民球場での宮城大会４回戦。優勝候補の大本命である仙台育英が、仙台商に２対３で敗れたのだ。東北学院のエースで４番打者の伊東大夢は、その結果を知って「あれ？」と首をかしげたという。絶対的な王者が敗れた。自分たちにも、チャンスが出てきたのではないか......。そんな淡い思いがもたげてきた。とはいえ、東北学院は