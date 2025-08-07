参政党の神谷代表が宮城県の水道事業について事実と異なる発言をしたとして、県が訂正などを求めている問題で、村井知事は６日、直接対談の申し入れに対し、神谷氏側から拒否する回答があったと明らかにした。神谷氏は７月の参院選で仙台市内で街頭演説した際、県が水道事業を民営化したと主張し「なぜ外資に売るのか」などと批判。県は事実誤認として抗議し、村井知事は神谷氏との直接対談を求める考えを示していた。県が７