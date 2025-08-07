元ＮＨＫアナウンサーで現在はフリーの武内陶子が４日、自身のインスタグラムを更新。ビートたけし（７８）の兄で、化学者でタレントの北野大氏（８３）と再会した様子を公開した。「相変わらず笑顔が最高の北野大さんです。先生、お久しぶりでした！なんと８３歳現役バリバリで、今も大学の学長さんです。学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』にきてくださったのですが、トーク中、先生の専門の環境負荷の話を伺っている時は