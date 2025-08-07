第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の第６日第２試合で東海大熊本星翔と対戦する北海（南北海道）は６日、兵庫県内で全体練習を行い、長南凜汰郎捕手（２年）が中学時代のチームメートに負けない活躍を誓った。北海・長南が、かつてのチームメートの活躍に刺激を受けている。６日の第１試合で鳥取城北に勝利した仙台育英（宮城）の１番・田山纏（まとい）外野手（２年）は、江戸崎ボーイズ時代のチームメート。中学