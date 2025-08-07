レパードＳ追い切り（６日、美浦トレセン）土、日曜に行われる３重賞の追い切りが６日、各地で行われた。第１７回レパードＳ・Ｇ３（１０日、新潟）のヴィンセンシオは、美浦・坂路での３頭併せで「状態◎」。ダート初挑戦となるが、陣営は「適性はあるという感触を得ています」と期待する。あえて意欲的なメニューを消化できたのは心強い。前走の皐月賞で９着に敗れて、デビュー以来初めてダート戦に挑むヴィンセンシオは、