今日8月7日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります」。今回のVIPチャレンジャーは菅野美穂と赤楚衛二！過去2回とも1位を取り、今回12年ぶりのゴチ登場となる菅野は、「前回は中華だったから（値段が）分かった」が、「今回は難しいかも…」と緊張感が漂う。一方、ゴチ初登場の赤楚は「ご飯全部美味しいと思っちゃうから分かんないです」と微笑み、一