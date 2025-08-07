◆エルムＳ追い切り（６日・函館競馬場）第３０回エルムＳ・Ｇ３（９日、札幌）で昨年２着のリベンジを期すドゥラエレーデが、好仕上がりをアピールした。函館競馬場のダートコースで今回初コンビを組む松山を背に、馬なりで５ハロン７０秒２―１１秒４。迫力満点のフットワークで駆け抜けた。「馬のリズムを重視しました。調整程度でしたが、しっかり反応していましたし、しまいの動きも良かった」と鞍上も好感触を伝えた。フ