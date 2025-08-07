今日7日も熱中症対策が欠かせません。関東や東海をはじめ、猛暑の続く所があるでしょう。雨の降る時間が長い日本海側も、気温が広く30℃を超える予想です。気温も湿度も高い今日7日は、前線が本州付近に延びて、この前線に向かうように暖かく湿った空気が続々と流れ込みます。日本海側は広く雨で、北陸を中心に大雨による災害に警戒が必要です。晴れ間の出る太平洋側も所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。最高気温は、ここ数日と