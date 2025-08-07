女優の奥菜恵が７日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。６日に４６歳となった奥菜。「４６歳になりました。家族で賑やかにご飯を食べました」と伝え、自身のショットをアップした。また夫の俳優・木村了（３６）も自身のインスタグラムに「＠ｍｅｇｕｍｉ＿ｏｋｉｎａさんのお誕生日。今年も皆んなでお祝い出来ました」とつづり、飲食店でのファミリーショットを公開した。ネット上では「