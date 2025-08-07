全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は６日、新たにフェンシングとバレーボール女子が始まり、計６競技が５県で行われた。バドミントンの男子団体、女子団体ともに、ふたば未来学園（福島）が準優勝した。ふたば未来学園は、埼玉栄の総体連覇を阻止できず、決勝で涙をのんだ。準決勝まで１ゲームも落とさず勝ち進んできた第１複の川野寿真主将（３年）と山城政人選手（２年）のペアは、２ゲームを連取され敗れた