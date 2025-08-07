「教育とエンタメは別もの」──そんな常識が、今や時代遅れになりつつある。【写真を見る】今、「子どもの教育」で起きつつある大転換―エンタメが教育になる時代のビジネスチャンス―「エデュテインメント」とは先月（7月）開催された、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS KYOTO」のトークセッションの中で、昨今、急増している教育とエンタメの掛け合わせ「エデュテインメント（エデュケーション×エンターテインメ