◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)日本代表は6日にアジアカップ初戦を迎え、99-68でシリアに勝利しました。前半はシリアにリードを許すなど苦しんだ日本。両チーム最多の26得点をあげたホーキンソン選手は、「前半あまり、日本のバスケできなかったけど、ハーフタイムでいろいろ話して直して後半ちゃんとできました」とコメント。「吉井裕鷹選手とか馬場雄大選手がディフェンスでセ