能代市は大雨による土砂災害が発生するおそれがあるとして、警戒レベル4にあたる避難指示を出しました。対象は能代市二ツ井町田代の33世帯66人と二ツ井町濁川の3世帯3人です。能代市では、能代市二ツ井町仁鮒後山の「杉ホールひびき」に避難所を開設しています。