8月がさらにアツくなる！健大高崎のWエース／作夏王者・京都国際のエース左腕手術から再起のマウンドへ――健大高崎の左腕・佐藤龍月健大高崎（群馬）の左腕・佐藤龍月(りゅうが)（３年）は、試合後の取材もそこそこに筆者のスマホを覗(のぞ)き込んできた。『バーチャル高校野球』のライブ映像では、横浜（神奈川）が平塚学園を相手に９回裏を迎え、３対４と窮地に立たされていた。横浜は、この春のセンバツ準決勝で健大高崎を下し