戦後の日本はスパイ天国だったと語られることが多いが、それはすこしだけ違う。中国やソ連による“赤い情報工作”が進むなか、総理直属の内閣調査室は敵陣営の動きを正確に把握。冷戦初期のシビアなかじ取りに四苦八苦する吉田茂首相（当時）に、内外の情勢報告を上げていたという。※本稿は、岸 俊光『内調――内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。日本を舞台に中国とソ連が