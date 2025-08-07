【実話】雑談から投資して株価倍増！ 「子どもが行きたがる塾」に潜んでいた投資チャンス最速でお金を増やすなら「小型株を1つだけ」がいい。少額から始める個人投資家にとって、おすすめの投資は「FX（外国為替証拠金取引）」でも「仮想通貨」でも「投資信託」でもない。「小型株集中投資」が、いちばんのオススメなのだ。大学時代にアルバイトで貯めたタネ銭で投資を始めて、就職してから大きな資産を築き、1銘柄だけで利益1億円