7日から始まる卓球のWTTチャンピオンズ横浜について、中国メディアは世界ランキング1位の孫穎莎（スン・インシャー）と同11位の橋本帆乃香の対戦に注目している。中国国営の中央テレビ（CCTV）のスポーツチャネル・央視体育は5日、孫について「勝ち上がる過程で多彩な特殊戦型との対戦が予想されている」と指摘。「同じブロックには日本のカットを得意とする名手・橋本帆乃香がいる。橋本は攻撃とカットを織り交ぜるスタイルの選手