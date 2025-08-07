お笑いコンビ・レインボーの池田直人が7日までに自身のSNSを更新。飛行機の座席事情についてつづった。【写真】なぜカメラ目線…席ガチャに失敗したレインボー池田池田は「最悪や」と書き出し、テンション低めの表情でカメラを見つめる自身を公開。続けて「横の席の奴ばりデカい」と表情の理由を明かした。そして池田の隣に座るのは体重100キロ超えの相方のジャンボたかお。窮屈そうな表情でカメラを見つめた。この投稿