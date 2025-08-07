俳優の菅野美穂と赤楚衛二がダブル主演を務める映画『近畿地方のある場所について』（8月8日公開）より、初公開の衝撃シーンを含む映画の見どころを凝縮した最終予告映像が解禁された。【動画】劇場で肝だめし、映画『近畿地方のある場所について』最終予告先日都内で行われた「ミステリー・バスツアー」イベントの舞台あいさつの様子も収録。菅野が「怖すぎワロタ」、赤楚が「怖かったですよね!?」と観客に語りかける姿が冒頭